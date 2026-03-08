Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ligue 1, il Lille senza Giroud frena. Volo del Rennes: 4-0 al Nizza e 5° posto

Daniele Najjar
Oggi alle 19:26Calcio estero
Daniele Najjar

Prosegue la 25^ giornata in Ligue 1 francese e si delinea la lotta per un posto in Europa, in particolare. Frenata del Lille che, senza l'ex Milan Giroud, viene fermato sull'1-1 dal Lorient rimanendo al sesto posto, a 41 punti e dunque in zona Conference League. Il Rennes vola: 4-0 al Nizza e quinto posto in solitaria, che oggi varrebbe l'Europa League. Vittoria anche per il Brest: 2-0 al Le Havre.

Vediamo di seguito i risultati delle partite giocate fino a qui in Ligue 1 francese, con la classifica aggiornata.

Questo il programma della 25^ giornata

Venerdì 6 marzo
Paris Saint Germain - Monaco 1-3

Sabato 7 marzo
Nantes - Angers 0-1
Auxerre - Strasburgo 0-0
Tolosa - Olympique Marsiglia 0-1

Domenica 8 marzo
Lens - Metz 3-0
Brest - Le Havre 2-0
Nizza - Rennes 0-4
Lille - Lorient 1-1
Lione - Paris Fc ore 20:45

Questa la classifica di Ligue 1
1. PSG — 57 punti (25 partite giocate)
2. Lens — 56 (25)
3. Olympique Marsiglia — 46 (25)
4. Lione — 45 (24)
5. Rennes — 43 (25)
6. Monaco — 40 (25)
7. Lilla — 41 (25)
8. Racing Strasburgo — 36 (25)
9. Brest — 36 (25)
10. Lorient — 34 (25)
11. Angers — 32 (25)
12. Tolosa — 31 (25)
13. Le Havre — 26 (25)
14. Paris — 26 (24)
15. Nizza — 24 (25)
16. Auxerre — 19 (25)
17. Nantes — 17 (25)
18. Metz — 13 (25)

La classifica marcatori
1. Greenwood (Marsiglia) 15 gol
2. Panichelli (Strasburgo) 14 gol
3. Lepaul (Rennes) 13 gol
4. Sulc (Lione), Said (Lens) e Barcola (PSG) 10 gol
5. Edouard (Lens) 9 gol

