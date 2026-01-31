Ufficiale Lucas Paquetà è tornato a casa: il Flamengo riaccoglie il figliol prodigo dopo 7 anni

Sette anni dopo l’addio, Lucas Paquetá è di nuovo a casa. Il centrocampista brasiliano, oggi 28enne, fa ritorno al Flamengo per proseguire una storia mai davvero interrotta, firmando un contratto che lo legherà al club rubro-negro fino a dicembre 2030. Indosserà la maglia numero 20, un numero carico di significato recente nella storia del club.

Paquetá torna al Mengão non più come giovane promessa, ma come calciatore maturo e affermato a livello internazionale. Un rinforzo di spessore per il reparto offensivo, pronto a essere protagonista in tutte le competizioni che il Flamengo affronterà nel 2026: campionato Carioca, Supercoppa del Brasile, Recopa Sudamericana, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Il suo percorso con la maglia rossonera era iniziato prestissimo: già a 18 anni si era imposto come uno dei talenti più luminosi del vivaio, diventando titolare e riferimento della squadra che vinse la Coppa São Paulo de Futebol Júnior nel 2016. Da lì il salto tra i professionisti fu naturale. Nel 2017 arrivò la consacrazione definitiva, con gol pesanti nelle finali di Coppa del Brasile e Copa Sudamericana e prestazioni che ne esaltarono personalità e qualità tecniche.

Il 2018 fu l’anno dell’esplosione: leader tecnico della squadra, miglior mezzala del Carioca e capocannoniere del Flamengo in campionato. Prestazioni che gli spalancarono le porte dell’Europa, con il trasferimento al Milan per circa 35 milioni di euro. Dopo l’esperienza in Italia e il passaggio al Lione, Paquetá ha trovato continuità e centralità al West Ham, diventando uno dei pilastri della squadra vincitrice della Conference League 2022/23.

Punto fermo anche della Nazionale brasiliana, con cui ha vinto la Copa América 2019 e partecipato al Mondiale 2022, Paquetá ora torna dove tutto è iniziato. Il Flamengo riabbraccia uno dei suoi figli più talentuosi, pronto a scrivere nuove pagine di successi, tra qualità, gol, assist e quella leggerezza che lo ha sempre contraddistinto.