Ligue 1, la capolista Lens all'esame Monaco: le formazioni ufficiali della sfida

Il Lens ha l’occasione di mettere ulteriore pressione sul PSG e di portarsi momentaneamente a +4 in classifica. Tra qualche minuto, i Sang et Or affronteranno il Monaco - battuto dai parigini nell'andata dei playoff di Champions - e cercheranno di proseguire il loro straordinario cammino contro una squadra che fatica in trasferta e potrebbe ancora essere segnata dalla rimonta subita qualche giorno fa.

Pierre Sage ha deciso due cambi nello schieramento titolare: spicca la prima presenza di Allan Saint-Maximin dal primo minuto, al posto di Wesley Saïd, infortunato all’ultimo momento. L'ex Lione giocherà accanto a Florian Thauvin e a sostegno di Odsonne Édouard nel classico 3-4-3. Torna dalla squalifica Ruben Aguilar, mentre Saud Abdelhamid resta sull’out destro. A centrocampo, Andrija Bulatovic sostituisce Mamadou Sangaré, uscito malconcio nella partita contro il Paris FC.

In casa Monaco, le assenze pesanti di Vanderson, Aleksandr Golovin e Maghnes Akliouche costringono Sébastien Pocognoli a una difesa a tre centrali: Thilo Kehrer torna a destra, affiancato da Denis Zakaria e Wout Faes, con Jordan Teze che si sposta a centrocampo. Krépin Diatta e Caio Henrique agiranno come esterni mentre Folarin Balogun sarà supportato da Mamadou Coulibaly e Simon Adingra in avanti.

Formazioni ufficiali:

Lens (3-4-3): Risser; Celik, Ganiou, Sarr; Abdulhamid, Bulatovic, Thomasson, Udol; Thauvin, Édouard, Saint-Maximin

Monaco (3-4-3): Köhn; Kehrer, Zakaria, Faes; Diatta, Camara, Teze, Caio Henrique; Coulibaly, Balogun, Adingra