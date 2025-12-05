Lione, Textor: "Rifiutato le insinuazioni su trasferimenti fantasma con il Botafogo: sono disoneste"

Nonostante abbia lasciato le sue funzioni dirigenziali lo scorso giugno, l'americano John Textor rimane il proprietario dell'Olympique Lione. L'imprenditore non ha affatto gradito le recenti rivelazioni de L'Équipe riguardanti presunti "trasferimenti fantasma" tra il club del Rodano e il Botafogo. In un lungo comunicato, l'uomo d'affari 60enne ha difeso con forza il funzionamento del suo gruppo calcistico, Eagle Football: "Rifiuto categoricamente le insinuazioni dell'articolo de L'Équipe. La definizione delle nostre operazioni di trasferimento come 'trasferimenti fantasma' è intellettualmente disonesta e incendiaria", ha assicurato Textor.

"I trasferimenti in questione sono stati tutti decisioni calcistiche valide e attraenti, proposte da me, strutturate e finalizzate dal nostro Direttore Generale del Calcio, Michael Gerlinger. Non solo erano conformi alle regole FIFA, ma sono stati anche estremamente benefici sia per il nostro club in Brasile sia per il nostro club in Francia. Non ci sono più incertezze contabili per Eagle Football riguardo a questi giocatori. Tutti gli esami indipendenti sono stati completati. Sono stati trasferiti all'OL, che doveva naturalmente pagare delle rate al Botafogo. Come in qualsiasi trasferimento normale, il Botafogo aveva il diritto di cedere i suoi crediti a un'istituzione terza, cosa che ha fatto. Pertanto, come è consuetudine nel calcio, quando l'OL viene indirizzato verso un'istituzione di factoring, ciò non rappresenta altro che l'obbligo di pagare i giocatori che ha acquistato".

Alla fine ha concluso: "Come il Botafogo, l'OL finanzia i suoi crediti da molti anni, prima del mio arrivo, chiedendo ai club acquirenti di effettuare i pagamenti verso le istituzioni di factoring dell'OL. Queste operazioni sono state tutte positive in termini di liquidità netta per l'OL, anche dopo aver contabilizzato i debiti residui verso terzi. Durante il nostro periodo di forte collaborazione, benefico per tutti i club di Eagle, il Botafogo ha trasferito 146 milioni di euro in contanti all'OL, di cui circa 80 milioni relativi ai giocatori i cui diritti appartenevano all'OL. In cambio, grazie al cash pooling, l'OL ha versato circa 42 milioni di euro al Botafogo. Circa 23 milioni di euro di spese e costi di finanziamento sono stati distribuiti equamente tra i club, lasciando circa 35 milioni di euro dovuti dall'OL al Botafogo".