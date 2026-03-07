PSG, Mendes guarda avanti: "Non siamo stanchi, semplicemente non eravamo in giornata"

Se il PSG cercava rassicurazioni e fiducia in vista dell'ottavo di finale di Champions League contro il Chelsea, di certo non ci è riuscita. Invece di cavalcare una dinamica positiva prima dell'appuntamento europeo, gli uomini di Luis Enrique continuano ad alimentare dubbi dopo il rovescio subito venerdì sera contro il Monaco, il primo ko interno della stagione in campionato.

Le parole di Nuno Mendes nel post-partita hanno cercato di inquadrare il momento della squadra, respingendo l'alibi della stanchezza: "La verità è che non eravamo in una buona giornata quanto il Monaco. Fisicamente penso che stiamo bene, ma non siamo stati al nostro livello, non abbiamo fatto quello che facciamo di solito. Non è una questione di fatica: bisognerà riposare bene e lavorare in vista della partita di mercoledì. Oggi è stata complicata, ma torneremo per affrontare il Chelsea con la voglia di vincere".

Anche il tecnico Luis Enrique ha commentato la prestazione, soffermandosi sugli errori individuali come quello di Zaïre-Emery: "Il primo gol è un regalo, qualcosa di insolito nel calcio professionistico. Siamo una delle migliori squadre difensive del campionato e della Champions League, non è un'abitudine prendere gol. Cerco di controbilanciare questo momento di pessimismo: possiamo cambiare la situazione ed è quello che cercheremo di fare nell'immediato futuro".