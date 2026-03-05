Un infortunio diventato un caso: Mbappé e il Real, fiducia reciproca ai minimi termini

La gestione di Kylian Mbappé continua a far discutere in Spagna. Da ormai diversi giorni i media iberici diffondono aggiornamenti sul possibile rientro, sulla gestione del suo infortunio e sulle presunte tensioni tra l’attaccante e lo staff medico del Real Madrid, spesso con informazioni contrastanti. Oggi, ad esempio, è emerso che il francese temerebbe per la sua partecipazione al Mondiale, consapevole di essere vicino al limite fisico.

Mbappé e il suo entourage non avrebbero più piena fiducia nei medici dei Blancos, tanto che il giocatore è recentemente tornato in Francia per consultare alcuni specialisti. La situazione ha irritato la dirigenza, che avrebbe divergenze con l’attaccante sulla natura del problema fisico e sulle tempistiche di rientro. "Il Real Madrid non ha più fiducia in Mbappé e viceversa", riferisce Cadena SER, sottolineando che le date di recupero prospettate dalle due parti sarebbero completamente differenti. Il club considera possibile un ritorno già dalla prossima settimana, mentre l’entourage del giocatore preferirebbe tempi più lunghi.

La sensazione è che la situazione stia sfuggendo al controllo della società, nonostante le rassicurazioni di mister Alvaro Arbeloa: "Tutto è sotto controllo", ha dichiarato l’ex difensore questa mattina in conferenza stampa. Il Real Madrid, però, appare sempre più esasperato dal fatto che Mbappé stia gestendo il suo recupero in autonomia e starebbe valutando misure più incisive per evitare ulteriori conflitti.