Sage sfida il suo ex Lione: "Il Lens compie 120 anni, vogliamo fare un regalo ai tifosi"

Pierre Sage vuole sollevare un trofeo. Il Lens, attualmente secondo in Ligue 1, è candidato alla vittoria della Coupe de France ma tra poco sarà impegnato in un match difficile sul campo del Lione. Chi vincerà, giocherà la semifinali insieme a Strasburgo, Nizza e Tolosa, già qualificate.

"Questa stagione celebra i 120 anni del club. Vorremmo offrire un regalo a tutti coloro che hanno costruito questa storia e permesso che il club arrivasse dove siamo oggi", ha spiegato Sage. L’allenatore ha sottolineato l’importanza che la società e i tifosi attribuiscono alla Coppa di Francia: "La dirigenza ci ricorda costantemente quanto sia importante questa competizione, e anche i nostri tifosi, man mano che avanziamo, ce lo fanno sentire".

Sage ha anche ricordato come siano cambiati gli obiettivi della squadra durante l’anno: "All’inizio della stagione, se fossimo arrivati ottavi, saremmo stati contenti, sesti molto contenti. Ora siamo secondi e ancora in corsa in Coppa di Francia. Ma questi risultati sono solo tappe: dobbiamo confermarli". Il Lens affronta quindi questi quarti di finale con grande fiducia, ma consapevole che serviranno concentrazione e continuità per trasformare i risultati in qualcosa di storico. La partita contro l'ex squadra di Sage sarà il primo banco di prova importante per capire se i Sang et Or potranno davvero puntare a vincere un titolo in questa stagione speciale.