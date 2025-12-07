Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ma l'Aston Villa può davvero vincere la Premier? Emery: "Ci sentiamo forti"

Ma l'Aston Villa può davvero vincere la Premier? Emery: "Ci sentiamo forti"
© foto di Uefa/Image Sport
Daniele Najjar
Oggi alle 13:57Calcio estero
Daniele Najjar

Dopo 15 giornate di campionato l'Aston Villa è a sole tre lunghezze dalla vetta della Premier League. La squadra di Unai Emery ha sconfitto 2-1 l'Arsenal nel match giocato ieri, riaprendo di fatto una lotta al vertice che sembrava poter diventare presto un monologo per i Gunners.

Lo stesso Emery ha espresso a Villa TV tutta la propria gioia: "Sono così, così felice... e sono molto orgoglioso di come i nostri tifosi si siano divertiti in questa partita. Volevamo giocare bene qui a Villa Park per trasmettere ai nostri sostenitori la nostra energia, i nostri desideri, il nostro stile, l'idea; giocando con energia, intensità, giocando a calcio come abbiamo giocato", le sue parole. "E, anche, quando avevamo bisogno di aiuto attraverso i sostenitori, loro ci hanno trasmesso la loro energia e il loro sostegno".

"Abbiamo spinto fino all'ultimo minuto, e l'abbiamo vinta", ha aggiunto. Alla domanda sullo splendido ruolino di marcia dei suoi in casa, Emery ha detto: “Oggi dobbiamo essere felici, per i tifosi dell'Aston Villa e per noi stessi perché abbiamo fatto il lavoro di cui avevamo bisogno. Certo, abbiamo ottenuto tre punti e siamo, nella Premier League, il campionato più difficile del mondo, più o meno, ora ci sentiamo forti e a nostro agio. Ma questa è una gara su 38 partite, siamo solo a 15 gare".

CLASSIFICA
1. Arsenal 33*
2. Manchester City 31*
3. Aston Villa 30*
4. Chelsea 25*
5. Everton 24*
6. Crystal Palace 23
7. Sunderland 23*
8. Liverpool 23*
9. Tottenham 22*
10. Brighton 22
11. Newcastle 22*
12. Manchester United 22
13. Bournemouth 20*
14. Brentford 19*
15. Fulham 17
16. Nottingham Forest 15*
17. Leeds 14
18. West Ham 12
19. Burnley 10*
20. Wolverhampton 2

*una gara in più

