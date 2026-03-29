Paura per Lucescu, ricoverato. Le prime parole: "Mi sono ripreso, sto facendo dei test"

La Romania e il mondo del calcio è con il fiato sospeso per le condizioni di Mircea Lucescu. Il commissario tecnico dei Tricolorii ha accusato un malore nel corso dell'allenamento odierno in vista dell'amichevole contro la Slovacchia, disposta tra due giorni (martedì 31 marzo): l'ex tecnico di Inter e Brescia è stato soccorso seduta stante dallo staff medico della Nazionale e trasportato d'urgenza nell'ospedale Universitario di Bucarest.

Ora si trova ora in condizioni stabili e l'ipotesi di un infarto è stata esclusa: la diagnosi suggerisce un episodio di sincope causato da sforzo o stress. Ad ogni modo, stando agli ultimi aggiornamenti forniti dai media rumeni, rimarrà in ospedale per sottoporsi a ulteriori accertamenti clinici. Come anticipato, resta oltremodo difficile credere che Lucescu possa tornare in tempo e accomodarsi in panchina per la partita contro la Slovacchia. Il vice Florin Constantinovici, che secondo i media ha prestato i primi soccorsi, è pronto a sostituirlo.

Un comunicato dell'Ospedale Universitario dove il tecnico 80enne è ricoverato recita: "Il paziente è stato portato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Universitario di Bucarest a seguito di un importante disturbo del ritmo cardiaco verificatosi in ambiente extra-ospedaliero". Mentre l'agenzia di stampa rumena GSP è riuscita a mettersi in contatto telefonicamente con Lucescu, il quale ha dichiarato: "Ora mi sento bene, mi sono ripreso completamente, ma sto ancora facendo dei test, quindi sono ancora in ospedale".