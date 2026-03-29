Romania, malore per Lucescu: cosa filtra dai primi esami svolti in ospedale

Grande paura in casa Romania per le condizioni di Mircea Lucescu. Il commissario tecnico 80enne della Nazionale, secondo le prime ricostruzioni fornite, ha avuto un malore durante l'allenamento della squadra in vista dell'amichevole del prossimo 31 marzo contro la Slovacchia, dopo aver incassato l'eliminazione dalla corsa al Mondiale 2026 per mano della Turchia di Vincenzo Montella.

L'ex allenatore di Inter e Brescia - tra le altre - secondo quanto riferito da TRT Spor è stato soccorso in campo prontamente dallo staff medico e poi è stato portato via d'urgenza in ambulanza e condotto in ospedale per accertamenti più approfonditi. In un comunicato la Federcalcio romena fa sapere che "la situazione è stata stabilizzata".

Stando alle prime novità dell'avvenimento, in seguito a specifici esami clinici e i risultati dell'elettrocardiogramma, dovrebbe essere esclusa l'ipotesi di un infarto. A questo punto si parlerebbe di diagnosi rivolta ad un episodio di sincope da sforzo. Ad ogni modo si cominciano a diffondere voci di un'assenza certa dalla panchina della Romania per il match contro la Slovacchia tra due giorni.

Curiosità. Recentemente, in occasione del ko incassato dalla Romania nel duello con la Turchia nella semifinale dei playoff Mondiali, la presenza di Lucescu in panchina ha stabilito un record: è diventato il CT più anziano di sempre ad aver mai guidato una Nazionale in partite ufficiali, all'età di 80 anni, 7 mesi e 26 giorni.