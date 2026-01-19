Man City, Guardiola: "Guehi sarebbe stato impossibile da prendere con un contratto lungo"

Il mercato invernale del Manchester City entra nel vivo e Pep Guardiola incassa con soddisfazione l’arrivo di Marc Guehi, secondo rinforzo di gennaio per i campioni d’Inghilterra. L’ex capitano del Crystal Palace ha firmato lunedì mattina per circa 20 milioni di sterline, anticipando di sei mesi la naturale scadenza del suo contratto a Selhurst Park.

Il difensore non sarà disponibile per la sfida di Champions League contro il Bodø/Glimt, ma potrebbe esordire già sabato all’Etihad contro il Wolverhampton. Intanto Guardiola ha voluto ringraziare pubblicamente la dirigenza per l’operazione, spiegando anche i retroscena della trattativa.

“È un difensore centrale di alto livello e gioca per la nazionale. Grazie al club per averlo portato qui. Può giocare sia a destra che a sinistra. So perché ha voluto sceglierci”, ha dichiarato il tecnico catalano.

Poi un passaggio sulla tempistica dell’affare: “Sono abbastanza sicuro che se avesse avuto un lungo contratto al Crystal Palace sarebbe stato impossibile, ma il fatto che mancassero sei mesi alla scadenza ha reso la situazione più semplice. Ovviamente Crystal Palace e Manchester City devono accordarsi e solo dopo il giocatore decide di venire. Altrimenti non sarebbe possibile”.