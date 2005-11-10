Arteta esalta Madueke: "Esempio per gli altri: vi dico cosa ha fatto quando non giocava"

L'Arsenal vince ancora: 1-0 all'Hull City, decide Odegaard. Il tecnico dei Gunner, Mikel Arteta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match per commentare il successo dei suoi: "Oggi abbiamo cercato costanza e continuità di prestazione, sapendo che ci sarebbero servite per batterli. Abbiamo avuto alcuni grandi momenti nei quali secondo me avremmo dovuto segnare qualche gol in più, ma non ci siamo riusciti. Ci siamo però meritati il gol nel finale".

Il tecnico spagnolo ha poi aggiunto sull'importanza di aver vinto ancora: "Ottenere risultati è molto, molto importante e penso che dobbiamo lodare i nostri giocatori per il modo in cui fanno ogni singola partita. Abbiamo fatto davvero bene dalla sosta per le nazionali e fino a questo punto della stagione".

Su Noni Madueke, ha aggiunto: "È un grande esempio per il resto del gruppo perché prima della prima sosta per le nazionali non giocava. E quello che ha fatto è che invece di andare in vacanza è andato in Portogallo e ha preso qualcuno che si allenasse con lui e si è messo in forma e condizioni migliori e immediatamente è tornato al ritmo che serviva. Si può vedere vedere ora che è pieno di fiducia e prova cose e supera i giocatori e sta spostando le partite con gol e assist e ne siamo molto contenti".

Sulla decisione di non assegnare un rigore all'Arsenal: "Non lo so, ero confuso perché quando l'arbitro è andato al monitor ho pensato che fosse perché era un chiaro rigore. Ma hanno preso una decisione diversa in base al fuorigioco, quindi non lo so, non abbiamo ancora alcuna chiarezza sulla decisione".