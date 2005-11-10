De Zerbi non polemizza, ma il Tottenham prepara il reclamo per il mancato rosso a Bogle

Il Tottenham è pronto a presentare un reclamo formale alla Premier League, secondo la BBC, per quanto accaduto nella sfida di oggi persa con il Leeds. La rabbia arriva dal fatto che l'arbitro del match, John Brooks, ha scelto di non mostrare un cartellino rosso al difensore del Leeds, Jayden Bogle, reo di un brutto intervento ai danni di Mathys Tel.

Bogle è sfuggito a un'espulsione nel primo tempo nonostante i replay che mostrassero che aveva preso Tel sulla parte posteriore della caviglia con una entrata tardiva. Brooks non è intervenuto e l'intervento è stato esaminato a lungo dal VAR, ma la decisione del campo ha prevalso, con l'arbitro che non è stato richiamato al monitor. L'attaccante degli Spurs Tel è stato successivamente sostituito prima dell'intervallo.

De Zerbi non polemizza

Dopo l'episodio, gli Spurs hanno perso slancio, subendo il gioco dei padroni di casa nella ripresa. Nel dopopartita, il tecnico Roberto De Zerbi ha evitato di polemizzare sulla direzione arbitrale, affermando che "ci meritavamo di perdere la partita nel secondo tempo e non abbiamo giocato come possiamo", e aggiungendo che "mi dispiace per la prestazione nel secondo tempo - non abbiamo giocato come una squadra di alto livello, non avevamo il carattere e la fisicità giusti nel secondo tempo". Infine, l'allenatore ha concluso sostenendo di avere "grande fiducia nell'arbitro. Non cambia nulla se va al monitor, se non hanno preso la decisione giusta non lo so, dobbiamo tenere d'occhio le prestazioni dove possiamo migliorare".