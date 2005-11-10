Tottenham ko, ma manca un rosso al Leeds. De Zerbi: "Ho fiducia negli arbitri"

Il Tottenham è uscito sconfitto dalla sfida con il Leeds, tornando a perdere dopo più di un mese in Premier League. Durante il primo tempo, sul punteggio di 0-0, il difensore del Leeds Jayden Bogle è stato protagonista di una dura entrata con i tacchetti su Mathys Tel, costringendo il giocatore francese a uscire per un infortunio al piede sinistro.

L'episodio ha generato un lungo controllo VAR durato oltre quattro minuti, al termine del quale l'arbitro John Brooks non ha preso provvedimenti, senza neanche recarsi al monitor a bordo campo. L'ex arbitro Darren McCann ha dichiarato alla BBC che Bogle è stato "fortunato" ad essere ancora in campo, aggiungendo che "l'intervento di Bogle soddisfa i criteri per un grave gioco scorretto in quanto mette in pericolo la sicurezza di un avversario".

De Zerbi non polemizza

Dopo l'episodio, gli Spurs hanno perso slancio, subendo il gioco dei padroni di casa nella ripresa. Nel dopopartita, il tecnico Roberto De Zerbi ha evitato di polemizzare sulla direzione arbitrale, affermando che "ci meritavamo di perdere la partita nel secondo tempo e non abbiamo giocato come possiamo", e aggiungendo che "mi dispiace per la prestazione nel secondo tempo - non abbiamo giocato come una squadra di alto livello, non avevamo il carattere e la fisicità giusti nel secondo tempo". Infine, l'allenatore ha concluso sostenendo di avere "grande fiducia nell'arbitro. Non cambia nulla se va al monitor, se non hanno preso la decisione giusta non lo so, dobbiamo tenere d'occhio le prestazioni dove possiamo migliorare".