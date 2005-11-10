Manchester City ancora ko, Maresca: "Sensazioni simili dopo la partita con l'Aston Villa"

"È una sensazione molto simile a quella che abbiamo provato dopo la partita contro l'Aston Villa": iniziano così le dichiarazioni del tecnico del Manchester City Enzo Maresca, dopo la sconfitta per 0-1 in casa contro il Brighton.

Il mister dei Citizens prosegue così, ai canali ufficiali del club: "Purtroppo abbiamo creato abbastanza per ottenere dei punti, ma non siamo riusciti a segnare. In questo momento, è così. Abbiamo fatto abbastanza per meritarci qualcosa, ma dobbiamo guardare avanti e cercare di vincere le partite".

In chiusura: "Nelle ultime due o tre partite è successo molte volte di commettere errori difensivi, ma dobbiamo analizzare come migliorare e andare avanti. In questo momento siamo secondi nella classifica dei gol segnati in Premier League, il che significa che stiamo segnando".