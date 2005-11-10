L'ex United Fred non si contiene e attacca Ten Hag: "Era un pezzo di merda, litigava con tutti"

Fred torna a parlare della sua esperienza al Manchester United e non risparmia critiche a Erik ten Hag, allenatore con cui ha condiviso parte della sua esperienza ai Red Devils prima di trasferirsi al Fenerbahce. Il centrocampista brasiliano ha riconosciuto le qualità tattiche del tecnico olandese, ma ha usato parole durissime per descrivere il suo rapporto con il gruppo: "Tatticamente Ten Hag era molto bravo, ma con il gruppo era un pezzo di merda".

Le tensioni nello spogliatoio

Secondo Fred, i rapporti tra Ten Hag e diversi giocatori erano tutt’altro che semplici e le discussioni frequenti avrebbero finito per creare tensioni all’interno della squadra: "Discuteva con tutti. Ha discusso con me, con Cristiano, con Casemiro, con Rashford. Non mi faceva giocare e a volte la situazione diventava stressante", ha raccontato il brasiliano a 'Charla Podcast'. L’ex United ha poi accusato l’allenatore di avere delle preferenze precise nella gestione della rosa: "Giocavano solo i suoi giocatori olandesi. Era un allenatore che creava gruppetti. Ma, tatticamente, è stato uno dei migliori con cui abbia lavorato".

Il caso Cristiano Ronaldo

Fred ha infine ricostruito il momento della rottura tra Ten Hag e Cristiano Ronaldo: "Voleva che la squadra corresse, ma Cristiano era già grande. Lo tolse dall'undici titolare e lì ci fu un disaccordo. Prima di una partita, Ten Hag disse che Ronaldo se ne sarebbe andato. D'accordo, non potevamo fare nulla. Dopo la partita, quando l'aereo atterrò, il personale della comunicazione del club tolse la modalità aereo e vide che aveva rilasciato quell'intervista in cui criticava duramente il club".