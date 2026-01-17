Mano Ola Aina, niente rigore per l'Arsenal. Arteta: "Il penalty è chiaro e non è stato dato"

Mikel Arteta ritiene che l’Arsenal avrebbe dovuto ottenere un rigore chiaro per il fallo di mano di Ola Aina nello 0-0 di oggi contro il Nottingham Forest. Questo perché l'ex Torino sembrava deviare il pallone con il braccio vicino alla linea di fondo mentre cercava di mantenere la sfera in gioco prima di concedere un calcio d’angolo. L’arbitro Michael Oliver non ha assegnato il penalty, nonostante le proteste di Gabriel Jesus, mentre il VAR Darren England ha osservato a lungo l’episodio, affermando che il pallone fosse sbattuto "prima sulla spalla di Aina" e che il suo braccio fosse in una "posizione naturale".

Non per Arteta: "Il rigore chiaro che non possiamo dimenticare. È un rigore chiaro in area che non è stato dato. Queste sono le sfumature", ha esordito ai microfoni di TNT Sports. "Ho visto l’episodio in diretta, l’ho visto qui. L’ho visto di nuovo ora. È del tutto inutile, ma lui porta il pallone con la mano". Mentre sul chiarimento dato in precedenza del tocco di Aina lo spagnolo ha rincarato la dose, insistendo che non fosse corretta.

"Hanno ragione, colpisce la spalla. Poi prende il pallone con la mano", ha aggiunto il tecnico dei Gunners in conferenza stampa. "La spiegazione non è corretta. Il resto, l’ordine di cosa tocchi prima, va bene. Il tempismo e l’intenzione del giocatore sono molto chiari. Altrimenti non sarei qui a dire che, secondo me, è un rigore molto chiaro", la chiosa di Arteta, su tutte le furie. Intanto l'Arsenal è leader della Premier League a +7 sul City.