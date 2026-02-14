Marsiglia, non solo De Zerbi: risoluzione contrattuale anche per Giovanni Rossi

La riorganizzazione interna dell’Olympique Marsiglia prosegue e coinvolge un altro nome italiano. Dopo l’addio in panchina di Roberto De Zerbi, il club francese ha infatti definito la risoluzione consensuale del contratto con Giovanni Rossi, che lascerà l’incarico di club manager dopo circa un anno e mezzo.

Rossi era arrivato a Marsiglia il 1° luglio 2024, legandosi al club con un accordo valido fino al 30 giugno 2027. L’intesa per la separazione ricalca quella raggiunta con lo staff tecnico di De Zerbi e si inserisce in una fase di profondo riassetto societario, segnata dai recenti risultati e dalle scelte strategiche della dirigenza.

Prima dell’esperienza in Francia, Rossi aveva costruito una parte importante della propria carriera in Italia, ricoprendo per due volte il ruolo di direttore sportivo del Sassuolo: una prima volta dal 2013 al 2017 e poi nuovamente dal 2018 al 2024. Tra i due cicli neroverdi, anche una breve parentesi al Cagliari, durata meno di una stagione.