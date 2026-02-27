Ufficiale Pochi mesi in Romania, ora una nuova avventura: Zouma riparte dagli Emirati Arabi

Arrivato in Romania tra squilli di tromba e grandi aspettative, Kurt Zouma si è rivelato un investimento poco fruttuoso per il Cluj. Il difensore francese, 31 anni, ha collezionato appena quattro presenze ufficiali, per un totale di 197 minuti: troppo poco per lasciare il segno e giustificare l’entusiasmo che aveva accompagnato il suo arrivo.

Il vincitore della UEFA Champions League nel 2021 con il Chelsea e due volte campione di Premier League era sbarcato a Cluj a inizio settembre da svincolato, dopo l’ultima esperienza con l’Al-Orobah in Arabia Saudita, Zouma avrebbe dovuto rappresentare un valore aggiunto in termini di leadership ed esperienza internazionale. La realtà, però, è stata diversa. I persistenti problemi a entrambe le ginocchia, già emersi negli ultimi anni, ne hanno limitato fortemente l’impiego.

La separazione è arrivata all’inizio dell’anno e, dopo oltre un mese e mezzo senza squadra, il suo futuro è lontano dall’Europa. Accostato a Celtic e Valencia, Zouma ha preferito firmare con l’Al-Wasl, attualmente quinto nel campionato degli Emirati Arabi Uniti. In carriera vanta anche 11 presenze con la nazionale francese.