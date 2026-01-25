Real Madrid, Mbappè leader a 360°. Cucchiaio su rigore e dedica a Brahim Diaz: "Per te, per te"

Il clima in casa Real Madrid è tornato sereno. Grazie alla vittoria per 2-0 sul difficile campo del Villarreal, gli uomini di Alvaro Arbeloa si sono presi la vetta della Liga, in attesa del posticipo del Barcellona contro l'Oviedo. La squadra appare più sicura e coinvolta rispetto alla precedente gestione: il merito va all'ex terzino madrileno, che in poco tempo è riuscito a conquistare la fiducia totale dello spogliatoio, portando evidenti progressi sul piano del gioco e della solidità.

Tuttavia, a far discutere dopo il big match è stato soprattutto un episodio avvenuto nei minuti finali. Con il Real avanti di una rete, Kylian Mbappé si è presentato sul dischetto per chiudere i conti, scegliendo sorprendentemente di calciare con il "cucchiaio". Il gesto ha immediatamente infiammato i social, dove molti tifosi hanno colto il riferimento a Brahim Diaz, che soltanto una settimana prima aveva fallito un rigore decisivo nello stesso modo durante la finale di Coppa d'Africa.

L'intento del fuoriclasse francese era però tutt'altro che ironico. Le telecamere di Movistar hanno infatti immortalato Mbappé mentre sussurrava all'orecchio del compagno durante l'esultanza: "Per te, per te". Lo stesso attaccante ha poi confermato in zona mista che la panenka era una dedica speciale proprio per Brahim Diaz, un gesto di supporto in un momento difficile per il fantasista, dopo l'errore in finale di Coppa d'Africa.