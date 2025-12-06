Mbappé, fame di storia al Real: nel mirino c'è un altro record di Ronaldo da infrangere

Kylian Mbappé vuole seguire le orme di Cristiano Ronaldo. L'obiettivo del campione francese è superarsi sempre, in ogni momento, ma la striscia di gol ha presentato un paragone pesante con le gesta di CR7 con la maglia blanca. Visto che mantiene una media di oltre una rete a partita, proprio come fece il portoghese in passato. La doppietta inferta all'Athletic Bilbao a San Mamés lo ha portato a quota 30 gol e 7 assist in 24 partite tra il Real Madrid (25 gol e 4 assist) e la Francia (5 gol e 3 assist) nell'anno solare.

E KM10 ora minaccia un primato di Ronaldo. Nel 2025, il francese può superare il portoghese come miglior marcatore nella storia del club in un anno: il limite lo fissò Cristiano con 59 gol nel 2013. Non sarà facile, ma vedendo la sua media realizzativa, è plausibile pensare che Mbappé possa farcela. I due sigilli contro i baschi hanno permesso a Mbappé di firmare quota 55 centri in 55 partite nel 2025 e ora gli restano 5 gare per eguagliare o superare il record, segnandone altri cinque.

La tabella di marcia è segnata: Celta Vigo e Manchester City al Bernabéu, Alavés in trasferta, Siviglia in casa, più un quinto match di Coppa del Re che uscirà dal sorteggio del 9 dicembre. Mbappé ha già superato i 46 gol di CR7 nel 2010, i 42 sigilli del 2016, 41 reti del 2017 e i 44 centri del 2018. Eguagliando i 54 gol del 2011. L'eletto Pichichi (miglior marcatore della scorsa Liga) chiuderà già quest’anno come il più prolifico della sua carriera. Dai tempi del debutto al Monaco 10 anni fa.