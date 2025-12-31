Real Madrid, infortunio per Mbappé: distorsione al ginocchio, salta il Betis

L’infermeria torna a condizionare i piani del Real Madrid. In vista della sfida di campionato contro il Real Betis, Xabi Alonso dovrà fare a meno di Kylian Mbappé, fermato da una distorsione al ginocchio sinistro. L’attaccante francese non prenderà parte al match, ma lo staff medico non lo esclude a priori per la Supercoppa di Spagna, dove i Blancos affronteranno l’Atlético Madrid l’8 gennaio in semifinale.

Mbappé convive da tempo con fastidi al ginocchio, aggravati da un calendario serratissimo. I numeri raccontano un impiego quasi totale: 2.108 minuti giocati finora in stagione, con 24 presenze su 25 gare ufficiali. L’unica assenza è arrivata contro il Manchester City. Ora il recupero sarà valutato giorno per giorno, in base alle risposte cliniche e funzionali.

L’avvio di stagione del vincitore della Scarpa d’Oro resta comunque impressionante. In Liga ha firmato 18 gol in 18 partite, a cui si aggiungono due reti in una gara di Copa del Rey e nove gol in cinque presenze di Champions League. Il bottino complessivo parla di 29 gol e cinque assist, numeri da leader assoluto.

Il club ha comunicato ufficialmente le condizioni del giocatore: “A seguito degli accertamenti effettuati oggi sul nostro giocatore Kylian Mbappé dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata una distorsione al ginocchio sinistro. Il suo recupero sarà monitorato”.