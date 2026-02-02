Ufficiale Il Betis riporta in Spagna Alvaro Fidalgo: lascia il Club America dopo 5 anni di successi

Il Real Betis Siviglia mette a segno un colpo di spessore per il presente e il futuro del centrocampo: il club andaluso ha ufficializzato l’accordo con il Club América per il trasferimento a titolo definitivo di Alvaro Fidalgo. Il giocatore spagnolo ha firmato un contratto di lunga durata che lo legherà al Betis fino al 2030, segnale chiaro della fiducia riposta nelle sue qualità.

Nato a Oviedo il 9 aprile 1997, Fidalgo vanta un percorso formativo di alto livello. Dopo i primi passi nei vivai di Real Oviedo e Sporting Gijón, nel 2012 entra nella cantera del Real Madrid, dove completa la propria crescita calcistica fino a diventare un punto di riferimento del Castilla. Nella stagione 2016/17 matura un’importante esperienza in prestito al Rayo Majadahonda, prima di rientrare nel vivaio blanco e restarvi fino al 2020.

L’estate di quell’anno segna una svolta nella sua carriera con il trasferimento al Castellón, ma è in Messico che Fidalgo trova la definitiva consacrazione. Dopo appena sei mesi, passa in prestito al Club América, che decide di riscattarlo nel 2021. Con la maglia delle Águilas, il centrocampista si impone come uno dei profili più affidabili della Liga MX, collezionando successi e continuità di rendimento. Nel suo palmarès figurano un titolo di Clausura, due campionati Apertura e una Campeones Cup, tutti conquistati con l’América. Un bottino che testimonia il suo impatto in un contesto competitivo e ambizioso.