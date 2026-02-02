Ufficiale Il Lipsia accoglie Brajan Gruda: arriva in prestito dal Brighton, avrà la maglia n° 10

Il Lipsia chiude il mercato invernale con un colpo di qualità: Brajan Gruda, 21 anni, si unisce al club tedesco con la formula del prestito dal Brighton fino a fine stagione. Il talentuoso centrocampista offensivo, in grado di giocare sia al centro che sulle fasce, indosserà la maglia numero 10 dei biancorossi.

Gruda, nazionale tedesco Under 21, porta con sé un bagaglio importante di esperienza nonostante la giovane età: 39 presenze in Premier League con il Brighton, con due gol e cinque assist, e 30 apparizioni in Bundesliga con il Magonza, dove aveva segnato quattro reti e servito tre assist. Il classe 2004 aveva esordito in Bundesliga appena diciottenne, per poi sfiorare il successo agli Europei Under 21 con la Germania nel 2025.

Marcel Schäfer, direttore sportivo del club, ha spiegato: "Siamo entusiasti di aver portato Brajan a Lipsia. Lo seguiamo da anni e già nel 2024 avremmo voluto averlo qui. È un giocatore versatile, può fare il numero 8 o il 10, con velocità, tecnica e creatività. È già abituato a giocare ad alto livello, quindi si integrerà rapidamente". Lo stesso Gruda si è detto entusiasta del trasferimento: "Non vedevo l’ora di arrivare qui. È un club di alto livello in Germania e il loro stile di gioco mi si adatta perfettamente. Conosco già molti compagni dalla nazionale e dalla Bundesliga, e voglio aiutare la squadra a tornare in Europa".