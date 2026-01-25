Messi titolare, ma non conta: l'Inter Miami inizia male il 2026, ko 3-0 contro l'Alianza Lima

Lionel Messi ha disputato la sua prima partita nel 2026, una gara che cercherà rapidamente di dimenticare vista la sconfitta per 3-0 dell’Inter Miami contro l’Alianza Lima, nella capitale del Perù, in amichevole.

Paolo Guerrero ha segnato in due occasioni prima della fine del primo tempo e Luis Ramos ha trasformato il successo in goleada per la squadra guidata da Pablo Guede, che ha inflitto all’asso rosarino la sua prima sconfitta a Lima nella sua illustre carriera. Superata l'ora di gioco poi l'ex Barcellona è uscito dal campo, così come Luis Suarez e del connazionale Rodrigo de Paul, prima di subire il terzo gol.

Le amichevoli dell'Inter Miami proseguiranno, nell'incrocio con l'Atletico Nacional il prossimo 31 gennaio e poi l'incontro con il Barcellona SC l'8 febbraio, prima dell'apertura della nuova MLS. L'inizio ufficiale sarà contro il Los Angeles FC di Lloris e Heung-min Son (entrambi ex leader del Tottenham), fissato per il 22 febbraio al BMO Stadium di LA.