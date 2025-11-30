Il West Ham piange, muore l'ex icona Billy Bonds: verrà omaggiato contro il Liverpool

Giorno di lusso in casa West Ham. La leggenda degli Hammers, Billy Bonds, il giocatore con più presenze nella storia del club di Premier League che li ha guidati alla conquista di due FA Cup (1975 e 1980), è morto all’età di 79 anni. L'ex mediano inglese ha giocato 799 partite con la stessa maglia granata indosso: 21 anni da calciatore degli Irons, dal 1967 al 1988, e li ha anche allenati dal 1990 al 1994.

"Siamo distrutti nell’annunciare che oggi abbiamo perso il nostro amato papà", ha dichiarato la famiglia in un comunicato. "Era devoto alla sua famiglia ed era la persona più gentile, leale, altruista e amorevole. Papà amava il West Ham United e i suoi meravigliosi tifosi con tutto il cuore e ha apprezzato ogni momento trascorso nel club. Sarà sempre nei nostri cuori e ci mancherà eternamente. Troviamo conforto sapendo che il suo lascito vivrà per sempre", la chiosa del messaggio toccante.

Il West Ham ha rilasciato un proprio comunicato per confermare la morte di Bonds questa domenica mattina: "Un uomo estremamente riservato e leale, Billy era completamente devoto alla sua famiglia. (...) Mai incline alla ribalta, era universalmente amato, rispettato e ammirato dai suoi compagni di squadra, dai giocatori e dai tifosi, che si considereranno per sempre “l’Armata Clarets & Blue di Billy Bonds”. I pensieri e le sincere condoglianze di tutti in West Ham United sono con Claire, Katie, Eloise ed Elissa mentre affrontano questa perdita, e chiediamo gentilmente che sia rispettata la privacy della famiglia in questo momento triste e difficile".

La perdita dello storico ex centrocampista verrà ricordata a dovere. "Un momento di omaggio per onorare Billy si terrà prima del fischio d’inizio della partita casalinga di Premier League di oggi contro il Liverpool, e un tributo completo avrà luogo nella nostra prossima partita in casa contro l’Aston Villa, domenica 14 dicembre. Riposa in pace, Billy, nostro coraggioso, ispiratore e valoroso leader", l'annuncio del club inglese.