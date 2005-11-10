Nations League, i risultati della serata: super Danimarca in Portogallo, colpo Romania
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Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
ieri alle 22:40Calcio estero
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14.11.2026 22:40Calcio estero
Poker della compagine danese, l'ex Parma Man contribuisce con un gol al successo sulla Polonia. Vincono anche Svezia, Austria e Irlanda del Nord.
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Emozioni, gol e anche risultati a sorpresa nella serata di Nations League. Per quanto riguarda la Lega A, spicca il clamoroso 1-4 con cui la Danimarca batte in trasferta il Portogallo nella prima gara del post Ronaldo. Mattatore il centravanti del Napoli Hojlund, autore di una doppietta. Scendendo in Lega B, nel Gruppo 2 Deviln regala all'Irlanda del Nord un successo sull'Ucraina. Con lo stesso punteggio, l'Austria regola l'Irlanda nel Gruppo 3. In chiusura, nel Gruppo 4 Romania e Svezia hanno la meglio rispettivamente contro Polonia e Bosnia.
La classifica del Gruppo 4 di Lega A
Portogallo 12
Danimarca 9
Norvegia 6
Galles 3
La classifica del Gruppo 2 di Lega B
Irlanda del Nord 11
Ungheria 10
Ucraina 4
Georgia 2
La classifica del Gruppo 3 di Lega B
Austria 11
Kosovo 6
Irlanda 5
Israele 3
La classifica del Gruppo 4 di Lega B
Svezia 16
Bosnia 8
Polonia 5
Romania 4
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