Nations League, i risultati della serata: super Danimarca in Portogallo, colpo Romania

Emozioni, gol e anche risultati a sorpresa nella serata di Nations League. Per quanto riguarda la Lega A, spicca il clamoroso 1-4 con cui la Danimarca batte in trasferta il Portogallo nella prima gara del post Ronaldo. Mattatore il centravanti del Napoli Hojlund, autore di una doppietta. Scendendo in Lega B, nel Gruppo 2 Deviln regala all'Irlanda del Nord un successo sull'Ucraina. Con lo stesso punteggio, l'Austria regola l'Irlanda nel Gruppo 3. In chiusura, nel Gruppo 4 Romania e Svezia hanno la meglio rispettivamente contro Polonia e Bosnia.

La classifica del Gruppo 4 di Lega A

Portogallo 12

Danimarca 9

Norvegia 6

Galles 3

La classifica del Gruppo 2 di Lega B

Irlanda del Nord 11

Ungheria 10

Ucraina 4

Georgia 2

La classifica del Gruppo 3 di Lega B

Austria 11

Kosovo 6

Irlanda 5

Israele 3

La classifica del Gruppo 4 di Lega B

Svezia 16

Bosnia 8

Polonia 5

Romania 4