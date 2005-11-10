Haaland è una macchina: 66 gol in 60 gare con la Norvegia. I suoi numeri fuori dal mondo

Erling Haaland non si ferma più. La Norvegia supera il Galles per 3-1 nella quinta giornata della Nations League e il suo centravanti aggiunge un'altra rete a una collezione di numeri impressionanti. Dopo un primo tempo senza gol, sono stati Antonio Nusa al 59' e Andreas Schjelderup al 68' a indirizzare la partita. I gallesi hanno provato a riaprirla con David Brooks al 79', ma nel finale è arrivata la firma del solito Haaland, che all'88' ha trasformato un calcio di rigore, chiudendo definitivamente i conti all'Ullevaal Stadion di Oslo.

66 reti in 60 presenze con la Nazionale norvegese

Con questo gol, il numero 9 del Manchester City raggiunge 66 reti in 60 presenze con la Nazionale norvegese. Una media di 1,1 gol a partita, impressionante anche considerando il livello delle avversarie affrontate nel corso della sua carriera internazionale. Il classe 2000 aveva già conquistato il primato di miglior marcatore nella storia della Norvegia, superando nell'ottobre 2024 il precedente record di Jørgen Juve. Da allora ha continuato ad allargare il divario, trasformando un primato storico in un'impresa sempre più difficile da avvicinare.

La media realizzativa di Haaland è di 1,1 gol a partita

A soli 26 anni, Haaland viaggia a una velocità realizzativa impressionante e continua a confermarsi uno degli attaccanti più prolifici del calcio mondiale. Non soltanto un bomber al Manchester City, ma anche il simbolo di una Nazionale che sogna di tornare protagonista nelle grandi competizioni internazionali. Sessantasei gol in sessanta partite, del resto, sono numeri da macchina.