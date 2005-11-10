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Irlanda del Nord-Ucraina, le formazioni ufficiali: l'italiano Maldera col tandem Yaremchuk-Silkan

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 20:42Calcio estero
14.11.2026 20:42Calcio estero
Fonti preferite
I due schieramenti in campo dalle ore 20.45 al Windsor Park di Belfast per la quinta giornata della fase campionato di Nations League.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

L'Irlanda del Nord di Michael O'Neill ospita l'Ucraina di Andrea Maldera nella quinta giornata della UEFA Nations League 2026/27 (Lega B - Gruppo 2). La sfida si gioca sul campo neutro del Windsor Park di Belfast, con calcio d'inizio alle 19:45 locali (20:45 italiane). I padroni di casa si affidano al tridente composto da Price, Donley e Galbraith, mentre l'Ucraina risponde con la coppia offensiva Yaremchuk-Silkan. Nessun giocatore militante in Serie A figura tra i titolari delle due nazionali.

Le formazioni ufficiali di Irlanda del Nord-Ucraina

IRLANDA DEL NORD (4-3-3): P. Charles; Devlin, Atcheson, McConville, Brown; Hume, S. Charles, Devenny; Price, Donley, Galbraith. Ct: Michael O'Neill.
UCRAINA (4-4-2): Trubin; Mykolenko, Matviyenko, Sarapii, Zabarnyi; Sudakov, Ocheretko, Yarmoliuk, Kashchuk; Yaremchuk, Silkan. Ct: Andrea Maldera.

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