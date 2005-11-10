Irlanda del Nord-Ucraina, le formazioni ufficiali: l'italiano Maldera col tandem Yaremchuk-Silkan
Giacomo Iacobellis
L'Irlanda del Nord di Michael O'Neill ospita l'Ucraina di Andrea Maldera nella quinta giornata della UEFA Nations League 2026/27 (Lega B - Gruppo 2). La sfida si gioca sul campo neutro del Windsor Park di Belfast, con calcio d'inizio alle 19:45 locali (20:45 italiane). I padroni di casa si affidano al tridente composto da Price, Donley e Galbraith, mentre l'Ucraina risponde con la coppia offensiva Yaremchuk-Silkan. Nessun giocatore militante in Serie A figura tra i titolari delle due nazionali.
Le formazioni ufficiali di Irlanda del Nord-Ucraina
IRLANDA DEL NORD (4-3-3): P. Charles; Devlin, Atcheson, McConville, Brown; Hume, S. Charles, Devenny; Price, Donley, Galbraith. Ct: Michael O'Neill.
UCRAINA (4-4-2): Trubin; Mykolenko, Matviyenko, Sarapii, Zabarnyi; Sudakov, Ocheretko, Yarmoliuk, Kashchuk; Yaremchuk, Silkan. Ct: Andrea Maldera.