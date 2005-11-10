La penultima formazione di Pochettino da ct degli Stati Uniti: contro Haiti riecco Pulisic
autore
Dimitri Conti
Dimitri Conti
Oggi alle 22:22Calcio estero
autore Dimitri Conti
14.11.2026 22:22Calcio estero
Alle ore 22:30 italiane scendono in campo gli USA, per l'andata del playoff di CONCACAF Nations League. Tra i titolari anche McKennie.
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alle 22:30 italiane scendono in campo gli Stati Uniti d’America, che giocano sul campo di Haiti la partita che vale per i playoff di CONCACAF Nations League. Ritorno tra i titolari per Christian Pulisic, attaccante del Milan, così come per Weston McKennie, che agisce nella linea mediana di Pochettino, in quella che sarà la sua penultima partita alla guida degli USA.
Non ci sono altri giocatori di Serie A, di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.
Haiti (4-2-3-1): Pierre; Arcus, Pierre K., Nwadike, Experience; Pierre L., Jean; Deedson, Casimir, Isidor, Joseph.
USA (4-2-3-1): Kochen; Freeman, Richards, Trusty, Robinson; McKennie, Adams; Tillman, Berhalter, Pulisic; Hall.
Altre notizie Calcio estero
Oggi
22:40 Calcio estero
Nations League, i risultati della serata: super Danimarca in Portogallo, colpo Romania
22:22 Calcio estero
La penultima formazione di Pochettino da ct degli Stati Uniti: contro Haiti riecco Pulisic
22:11 Calcio estero
Qual. Coppa d'Africa, l'Algeria vince con Ghedjemis e l'Angola fa altrettanto con Luvumbo
21:56 Calcio esteroTMW
TMWHaaland è una macchina: 66 gol in 60 gare con la Norvegia. I suoi numeri fuori dal mondo
21:27 Calcio estero
Romario attacca Ancelotti: "Non sei all'altezza della Seleção". E chiede l'esonero del ct
21:12 Calcio estero
Portogallo, tutti con la 7 di Cristiano Ronaldo: l'omaggio dei compagni prima della Danimarca
20:42 Calcio estero
Irlanda del Nord-Ucraina, le formazioni ufficiali: l'italiano Maldera col tandem Yaremchuk-Silkan
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni