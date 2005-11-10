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La penultima formazione di Pochettino da ct degli Stati Uniti: contro Haiti riecco Pulisic

Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 22:22Calcio estero
14.11.2026 22:22Calcio estero
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Alle ore 22:30 italiane scendono in campo gli USA, per l'andata del playoff di CONCACAF Nations League. Tra i titolari anche McKennie.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 22:30 italiane scendono in campo gli Stati Uniti d’America, che giocano sul campo di Haiti la partita che vale per i playoff di CONCACAF Nations League. Ritorno tra i titolari per Christian Pulisic, attaccante del Milan, così come per Weston McKennie, che agisce nella linea mediana di Pochettino, in quella che sarà la sua penultima partita alla guida degli USA.

Non ci sono altri giocatori di Serie A, di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

Haiti (4-2-3-1): Pierre; Arcus, Pierre K., Nwadike, Experience; Pierre L., Jean; Deedson, Casimir, Isidor, Joseph.
USA (4-2-3-1): Kochen; Freeman, Richards, Trusty, Robinson; McKennie, Adams; Tillman, Berhalter, Pulisic; Hall.

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