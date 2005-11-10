Romario attacca Ancelotti: "Non sei all'altezza della Seleção". E chiede l'esonero del ct

Non si placano le polemiche intorno a Carlo Ancelotti dopo la sconfitta del Brasile per 3-2 contro il Giappone. Dopo il ko in amichevole e l'espulsione del tecnico italiano per le proteste successive al gol decisivo di Sakamoto, è arrivato pure l'attacco durissimo di Romario. L'ex attaccante della Seleção, campione del mondo nel 1994 e oggi senatore, ha invitato l'allenatore a lasciare immediatamente la panchina verdeoro: "Ancelotti, è finita! Prendi le tue cose e vattene! Nessuno mette in discussione la tua storia. Sei uno dei più grandi allenatori che il calcio mondiale abbia mai visto, ma questo lo hai dimostrato nei club. Con la Nazionale brasiliana, finora, non hai dimostrato di essere all'altezza. Non ne possiamo più!".

Lo sfogo di Romario contro Ancelotti

Romario ha poi chiamato direttamente in causa Samir Xaud, presidente della Federazione brasiliana, chiedendogli di intervenire e interrompere il rapporto con l'allenatore italiano. "Samir, sei giovane, brasiliano e credo che tu voglia il bene del nostro calcio. Ma è arrivato il momento di dimostrare di avere il coraggio di prendere una decisione. Manda via Ancelotti! Non si può scherzare con la maglia della Seleção. Non possiamo correre il rischio di buttare via un altro Mondiale. Il momento di agire è adesso", ha dichiarato a Romario Tv.

Infine, l'ex attaccante ha spiegato le ragioni della propria posizione, contestando ad Ancelotti la capacità di interpretare le dinamiche del calcio internazionale e l'identità della Nazionale brasiliana: "Nel calcio a volte le cose non scattano. Con Ancelotti, decisamente, non è successo. Non ha capito le dinamiche del lavoro con una Nazionale e, soprattutto, non ha capito che cosa siano il calcio brasiliano e la maglia verdeoro. È arrivato da tempo il momento di cambiare. Addio!".