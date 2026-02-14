Super Tonali: doppietta all'Aston Villa e Newcastle agli ottavi di FA Cup in rimonta
Un super Sandro Tonali lancia il Newcastle in FA Cup: l'ex centrocampista del Milan ha realizzato una doppietta che ha permesso ai suoi di rimontare l'Aston Villa, in trasferta, qualificandosi così agli ottavi di finale del torneo.
La squadra di Unai Emery si era portata in vantaggio al 14' del primo tempo con la rete dell'ex attaccante di Milan e Roma, Tammy Abraham, ma il bis dell'italiano e il gol di Woltemade all'88' hanno rimesso le cose a posto. Rosso a Bizot al primo minuto di recupero della prima frazione, che ha costretto l'Aston Villa ad affrontare la ripresa in 10 contro 11.
Venerdì 13 febbraio
Hull City-Chelsea 0-4
Wrexham-Ipswich Town 1-0
Sabato 14 febbraio
Burton Albion-West Ham 0-1 dts
Norwich City-West Brom 3-1
Southampton-Leicester City 2-1 dts
Burnley-Mansfield Town 1-2
Manchester City-Salford City 2-0
Aston Villa-Newcastle 1-3
21.00 Liverpool-Brighton
Domenica 15 febbraio
13.00 Birmingham-Leeds
14.30 Grimsby Town-Wolverhampton
15.00 Stoke City-Fulham
15.00 Oxford United-Sunderland
17.30 Arsenal-Wigan
Lunedì 16 febbraio
20.30 Macclesfield-Brentford
Martedì 3 marzo
20.45 Port Vale-Bristol City