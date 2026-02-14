Super Tonali: doppietta all'Aston Villa e Newcastle agli ottavi di FA Cup in rimonta

Un super Sandro Tonali lancia il Newcastle in FA Cup: l'ex centrocampista del Milan ha realizzato una doppietta che ha permesso ai suoi di rimontare l'Aston Villa, in trasferta, qualificandosi così agli ottavi di finale del torneo.

La squadra di Unai Emery si era portata in vantaggio al 14' del primo tempo con la rete dell'ex attaccante di Milan e Roma, Tammy Abraham, ma il bis dell'italiano e il gol di Woltemade all'88' hanno rimesso le cose a posto. Rosso a Bizot al primo minuto di recupero della prima frazione, che ha costretto l'Aston Villa ad affrontare la ripresa in 10 contro 11.

Venerdì 13 febbraio

Hull City-Chelsea 0-4

Wrexham-Ipswich Town 1-0

Sabato 14 febbraio

Burton Albion-West Ham 0-1 dts

Norwich City-West Brom 3-1

Southampton-Leicester City 2-1 dts

Burnley-Mansfield Town 1-2

Manchester City-Salford City 2-0

Aston Villa-Newcastle 1-3

21.00 Liverpool-Brighton

Domenica 15 febbraio

13.00 Birmingham-Leeds

14.30 Grimsby Town-Wolverhampton

15.00 Stoke City-Fulham

15.00 Oxford United-Sunderland

17.30 Arsenal-Wigan

Lunedì 16 febbraio

20.30 Macclesfield-Brentford