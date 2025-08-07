Ufficiale Nicolas N'Koulou lascia l'Amedspor: risoluzione consensuale del contratto dell'ex Toro

Nicolas N'Koulou non proseguirà la sua avventura con l’Amedspor. Dopo il rientro dal prestito al Sakaryaspor, è stato ufficializzato l'addio del difensore camerunese al club turco. Le due parti hanno infatti trovato un accordo per la risoluzione consensuale del contratto a cui erano legati. Ora, il 35enne ex nazionale è ufficialmente senza squadra e alla ricerca di una nuova destinazione.

L’annuncio è arrivato tramite un comunicato pubblicato sui canali ufficiali dell’Amedspor: "Grazie, Nicolas Nkoulou! Ci siamo separati di comune accordo da Nicolas N'Koulou. Lo ringraziamo per il suo contributo all’Amedspor e gli auguriamo il meglio per il proseguimento della sua carriera", si legge nel messaggio pubblicato su X (ex Twitter).

N'Koulou, che vanta una lunga carriera tra Ligue 1 e Serie A con esperienze a Marsiglia, Lione e Torino, ha disputato 17 partite con la maglia dell’Amedspor, fornendo solidità e leadership in difesa. Il suo futuro è ora aperto: nonostante l’età, la sua esperienza internazionale e le sue qualità difensive potrebbero attirare l'interesse di diversi club in cerca di un profilo affidabile e carismatico per rinforzare il reparto arretrato. Per N'Koulou si apre così un nuovo capitolo, forse l’ultimo, di una carriera che lo ha visto protagonista sui palcoscenici europei e internazionali.