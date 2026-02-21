Flick: "Siamo il Barcellona e perdere non ci piace, ma dobbiamo accettarlo e migliorare"

Alla vigilia della sfida contro il Levante allo Spotify Camp Nou, Hansi Flick ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa, sottolineando il percorso di crescita del Barcellona dopo le due recenti sconfitte.

"Dopo i due giorni di riposo ho visto i giocatori più freschi", ha spiegato il tedesco. "Abbiamo bisogno di ritrovare fiducia e giocare secondo la nostra filosofia: mentalità giusta, buon posizionamento e fame di vittoria". Flick ha sottolineato come la squadra conosca i propri errori e mantenga convinzione nel proprio stile: "Abbiamo vinto quattro dei cinque titoli della stagione, ma ogni tanto si perde. Non piace perdere, specialmente al Barça, ma dobbiamo accettarlo e migliorare".

Sulla questione della leadership in assenza di Pedri o Raphinha, Flick è chiaro: "Ci sono momenti in cui serve una guida in campo. Ho chiesto ai giocatori di esprimere le loro opinioni e assumersi responsabilità. Anche senza un leader evidente, tutti devono contribuire". Riguardo ai singoli, Pedri potrebbe tornare in campo con qualche minuto, mentre Gavi continua a migliorare passo dopo passo: "È fondamentale gestirlo con attenzione. Sta prendendo confidenza con la palla e prendendo buone decisioni".