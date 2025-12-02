O'Reilly, a 20 anni titolare nel City di Guardiola: "Pazzesco, non l'avrei mai pensato"

Nico O’Reilly comincia a sentirsi bene. Anzi, sempre meglio e ogni volta che scende in campo con il Manchester City. Il terzino sinistro di 20 anni ha vissuto un brillante 2025 dal punto di vista personale, giocando 35 partite dall’inizio dell’anno e diventando una parte fondamentale dei piani di Pep Guardiola. In una rosa tra l'altro ben rifornita e molto competitiva. Ma certamente un orgoglio personale per il ragazzo cresciuto nelle Academy degli sky blues da quando aveva 8 anni e rifiutò il Manchester United.

Parlando alla vigilia della trasferta contro il Fulham, per l'impegno infrasettimanale di Premier League, O’Reilly ha riflettuto sulla sua ascesa fino a questo punto: "Penso di migliorare enormemente, partita dopo partita", ha esordito ai canali ufficiali del club inglese. "Non sono solo un terzino sinistro tradizionale, è più complicato di così. Mi muovo dentro al campo, vado sulla fascia, entro in area, difendo in una linea a quattro e tengo una linea alta".

"C’è tantissimo dentro questo ruolo ed è molto tattico. È una posizione abbastanza impegnativa, c’è molto da correre su e giù per la fascia", ha spiegato il classe 2005 a proposito dello stile di gioco inseguito da mister Guardiola. "Mi piace e sento di migliorare ogni partita. Sento di capire la tattica e sono sempre stato abbastanza intelligente in campo, ma è sicuramente una sfida perché è un livello molto più alto rispetto a prima".

Catapultato in prima squadra all'esordio assoluto nell'agosto del 2024, guardando ad oggi O'Reilly non si è montato la testa. Si gode solamente il viaggio: "Mi sto divertendo molto", ha raccontato. "È pazzesco, perché non avrei mai pensato di essere in questa posizione così presto. Cerco di rimanere con i piedi per terra e stare lontano dai social media. Voglio restare calmo. C’è molto rumore esterno, ma alla fine nulla di tutto ciò conta. Ciò che conta davvero è quello che succede in campo".