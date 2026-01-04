Okafor dal 1', Zirkzee spedito in panchina: Leeds-Manchester United, le formazioni ufficiali
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Leeds-Manchester United, match valido per la 20a giornata di Premier League. I padroni di casa recuperano bomber Calvert-Lewin, con l'ex Milan Okafor al suo fianco in attacco, a caccia della prima vittoria del campionato inglese contro gli avversari di oggi dal settembre 2002.
Per i Red Devils invece Yoro torna al centro della difesa insieme al prodotto casalingo Heaven. Nonostante il gol contro i Wolves la scorsa giornata invece Zirkzee va in panchina, mentre l'ex Lecce Dorgu parte titolare ancora una volta. In attacco al posto dell'olandese dal passato al Bologna c'è Sesko.
Leeds (3-5-2): Lucas Perri, Bornauw, Bijol, Struijk, Justin, Stach, Gruev, Okafor, Gudmundsson, Aaronson, Calvert-Lewin.
A disposizione: Darlow, Longstaff, Piroe, Nmecha, Harrison, Tanaka, Byram, Gnonto, Chambers.
Allenatore:
Manchester United (3-4-2-1): Lammens, Heaven, Yoro, Martinez, Shaw, Dalot, Ugarte, Casemiro, Dorgu, Cunha, Sesko.
A disposizione: Bayindir, Zirkzee, Malacia, Fredricson, J Fletcher, T Fletcher, Lacey, Mantato, Kukonki.
Allenatore: Amorim.
Questo il programma completo della 20^ giornata
Sabato 3 gennaio
Aston Villa - Nottingham Forest 3-1
Brighton - Burnley 2-0
Wolverhampton - West Ham 3-0
Bournemouth - Arsenal 2-3
Domenica 4 gennaio
Leeds - Manchester United ore 13:30
Everton - Brentford ore 16:00
Fulham - Liverpool ore 16:00
Newcastle United - Crystal Palace ore 16:00
Tottenham - Sunderland ore 16:00
Manchester City - Chelsea ore 18:30
La classifica di Premier League
1. Arsenal – 48 pt (20)
2. Aston Villa – 42 pt (20)
3. Manchester City – 41 pt (19)
4. Liverpool – 33 pt (19)
5. Chelsea – 30 pt (19)
6. Manchester United – 30 pt (19)
7. Sunderland – 29 pt (19)
8. Brighton & Hove Albion – 28 pt (20)
9. Everton – 28 pt (19)
10. Brentford – 27 pt (19)
11. Crystal Palace – 27 pt (19)
12. Fulham – 27 pt (19)
13. Tottenham – 26 pt (19)
14. Newcastle – 26 pt (19)
15. AFC Bournemouth – 23 pt (20)
16. Leeds – 21 pt (19)
17. Nottingham Forest – 18 pt (20)
18. West Ham – 14 pt (20)
19. Burnley – 12 pt (20)
20. Wolverhampton – 6 pt (20)