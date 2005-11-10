La compagnia aerea Transavia ritira il posto 7C sui voli per Funchal per Ronaldo

La compagnia aerea Transavia (low cost olandese) ha annunciato, attraverso una pubblicazione sui social media, di aver deciso di rimuovere il posto 7C nei voli con destinazione Funchal - capitale dell'arcipelago di Madeira, luogo d'origine di CR7 - in omaggio a Cristiano Ronaldo dal momento che giovedì, dopo 23 anni, ha messo un punto al suo percorso nella Selezione Nazionale.

La decisione

"CR7 appende gli scarpini al chiodo, anche i posti 7C vengono rimossi dai nostri voli per Funchal", ha scritto Transavia, in una pubblicazione accompagnata da una fotografia in cui la maglia di Ronaldo appare, precisamente, sopra il posto in questione. Un gesto di riconoscenza per quanto compiuto da Cristiano Ronaldo con la maglia del Portogallo indosso. Il 41enne si è congedato dalla Nazionale das quinas con 146 gol in 234 partite, numeri che lo collocano come il giocatore con più presenze e il maggior marcatore della storia del calcio delle selezioni.

✈️ Transavia partilhou tributo nas redes sociais 👉 Sabe tudo aqui: https://t.co/EIM00sWuF7 https://t.co/D3JXGOXPXx — Record (@Record_Portugal) November 7, 2026

La promessa della Federcalcio portoghese

La Federcalcio portoghese ha poi annunciato l'intenzione di organizzare una grande celebrazione per rendere omaggio al suo capitano: "Non possiamo permettere che questo addio passi senza il tributo che merita. È nostra ferma volontà organizzare una cerimonia all'altezza della sua immensa carriera, affinché tifosi e Paese possano applaudirlo e celebrarlo ancora una volta". Il messaggio si chiude con un saluto destinato a entrare nella storia della Seleçao: "Grazie di tutto, capitano. Questa sarà sempre casa tua. E adesso, tutti verso il gol numero 1000".