Lo Shakhtar batte l’Obolon 2-0 e vola in vetta: decide il solito Alisson Santana
Michele Pavese
Lo Shakhtar Donetsk di Arda Turan conquista la vetta della Premier League ucraina. Nella gara valida per l’11ª giornata, la squadra guidata dall’ex talento turco ha superato l’Obolon Kiev con il punteggio di 2-0, centrando un successo fondamentale per staccare gli inseguitori.
La sfida disputata all’Arena Lviv è rimasta bloccata per oltre un’ora, prima che salisse in cattedra Alisson Santana. L’attaccante brasiliano ha deciso l’incontro con una doppietta nella ripresa: prima al 70’, poi all’85’, regalando ai nerazzurri tre punti pesanti. Con questa vittoria lo Shakhtar raggiunge quota 28 punti e si porta momentaneamente al comando della classifica, anche se con un match in più disputato rispetto alle rivali. L’Obolon Kiev resta invece fermo a 7 punti. Nel prossimo turno lo Shakhtar sarà chiamato alla sfida storica contro la Dinamo Kiev.