Osimhen re di Istanbul: doppietta nel derby, il Galatasaray batte 2-1 il Fenerbahce

Victor Osimhen si prende la scena nel derby di Istanbul. L'attaccante nigeriano è stato il grande protagonista della sfida tra Galatasaray e Fenerbahçe, firmando una doppietta decisiva nel successo per 2-1 della squadra di casa nella nona giornata della Super Lig turca.

Davanti al pubblico del RAMS Park, Osimhen ha aperto le marcature al 29': dopo uno scambio con Baris Alper Yilmaz, il centravanti ha attaccato l'area di rigore e lasciato partire una potente conclusione terminata all'incrocio dei pali. L'ex Napoli ha poi colpito ancora prima dell'intervallo, al 44', svettando di testa sulla conclusione al volo di Davinson Sanchez sugli sviluppi di una lunga rimessa laterale di Ismail Jakobs. Un uno-due che ha mandato il Galatasaray negli spogliatoi sul doppio vantaggio.

Il Fenerbahçe, incapace di creare occasioni nel primo tempo, ha provato a reagire nella ripresa trovando il gol al 62' con Irfan Can Kahveci, autore di una spettacolare rovesciata su assist di Aydin. Nel finale gli ospiti hanno sfiorato il pareggio, ma il Galatasaray ha resistito agli assalti avversari e ha conquistato tre punti pesantissimi. Grazie a questa vittoria, la squadra di Okan Buruk torna in testa alla classifica con 22 punti dopo nove partite, mentre il Fenerbahçe scivola al quinto posto a quota 16.