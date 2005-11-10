In Ligue 1 torna tutto alla normalità: PSG in vetta, Lione battuto 2-0 nel posticipo

La rincorsa è già terminata. Il Paris Saint-Germain supera l’Olympique Lione e si prende la vetta della Ligue 1 per la prima volta in questa stagione: la squadra di Luis Enrique conquista tre punti pesanti al termine di una sfida complicata, decisa dalle reti di Senny Mayulu e Mika Godts.

Dopo un avvio di gara poco brillante, con il PSG incapace di imporre subito il proprio ritmo, i campioni di Francia hanno trovato maggiore incisività nella ripresa. A sbloccare il risultato è stato Mayulu; il Lione ha provato a reagire, ma la formazione ospite non è riuscita a trovare la rete del pareggio. Nel finale è arrivato anche il sigillo dell'ex Ajax, che ha chiuso definitivamente i conti e consegnato al PSG una vittoria fondamentale.

Ligue 1, il calendario dell'8ª giornata

Venerdì 23 ottobre

Brest-Nizza 1-2

Sabato 24 ottobre

Lens-Paris FC 2-1

Domenica 25 ottobre

Monaco-Lilla 1-1

Angers-Lorient 0-0

Auxerre-Le Mans 1-1

Marsiglia-Le Havre 4-3

Rennes-Strasburgo 3-0

Tolosa-Troyes 0-0

Lunedì 26 ottobre

PSG-Lione 2-0

Ligue 1, la classifica aggiornata

1. PSG 17

2. Rennes 16

3. Lilla 15

4. Monaco 15

5. Lione 14

6. Paris FC 14

7. Lens 13

8. Marsiglia 12

9. Lorient 12

10. Nizza 11

11. Tolosa 10

12. Auxerre 10

13. Brest 9

14. Angers 8

15. Le Mans 7

16. Strasburgo 7

17. Troyes 5

18. Le Havre 2