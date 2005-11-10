Portogallo, il caso è rientrato? Cristiano Ronaldo nella lista dei preconvocati di Jesus
Michele Pavese
Cristiano Ronaldo torna nei piani del Portogallo. L'attaccante dell'Al Nassr figura infatti nella lista dei preconvocati della Nazionale in vista delle prossime sfide di Nations League contro Danimarca e Galles, rispettivamente in programma il 14 e il 17 novembre. Si apre quindi concretamente la possibilità di rivedere il capitano della Seleção in campo dopo la sanzione ricevuta dalla Federazione portoghese: CR7 era stato punito con una sospensione di 30 giorni per aver lasciato il ritiro della Nazionale a Copenaghen senza autorizzazione.
Al momento dell'annuncio della squalifica, Ronaldo aveva già scontato 19 giorni di stop, motivo per cui il provvedimento non avrebbe comunque impedito una sua eventuale convocazione per i prossimi impegni. La sanzione terminerà infatti il prossimo 30 ottobre, lasciando il giocatore regolarmente disponibile per le scelte del commissario tecnico Jorge Jesus. Il Portogallo arriva agli ultimi appuntamenti della fase a gironi con la qualificazione ai quarti di finale già assicurata. Alla squadra basta inoltre conquistare un solo punto per garantirsi matematicamente il primo posto nel gruppo.