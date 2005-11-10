Neymar nei guai in Brasile: aperto procedimento disciplinare, rischia fino a 6 giornate

Non si spengono le polemiche attorno a Neymar in Brasile. L'attaccante del Santos è finito nel mirino del Tribunale Superiore di Giustizia Sportiva brasiliano dopo l'espulsione rimediata nell'intervallo della sfida contro il Bahia, terminata 1-1 e valida per il Brasileirao. Il numero 10 del Santos era stato allontanato dal campo per essersi coperto la bocca con una mano durante un acceso confronto con Rodrigo Nestor, centrocampista del Bahia. Un gesto che, secondo il regolamento, rientra nella cosiddetta "legge Prestianni", introdotta per punire determinati comportamenti durante le discussioni in campo quando si cerca di evitare l'identificazione di eventuali frasi offensive.

La situazione di Neymar potrebbe però aggravarsi anche per le dichiarazioni rilasciate dopo la partita. Il fuoriclasse brasiliano, infatti, aveva attaccato duramente il proprio avversario: "Ho dato l'opportunità a un idiota di farsi notare", aveva dichiarato riferendosi a Nestor. A complicare ulteriormente il quadro è arrivato anche il rapporto dell'arbitro Sávio Pereira Sampaio, che ha spiegato le circostanze dell'espulsione: "Ho mostrato il cartellino rosso diretto al giocatore numero 10 Neymar da Silva Santos Junior per essersi coperto intenzionalmente la bocca con la mano durante una discussione con l'avversario. Dopo l'espulsione, il giocatore è corso verso la panchina della squadra ospite per affrontare il rivale ed è stato trattenuto dai compagni".

Il caso non si è fermato al terreno di gioco. Neymar ha poi accusato Nestor di aver cercato di sfruttare la situazione: "Quello che mi ha fatto Nestor oggi è molto grave. È una legge contro il razzismo e lui ha voluto approfittarne durante la partita perché mi sono coperto la bocca con la mano. Non gli ho detto nulla". Secondo i media brasiliani, il giocatore del Santos rischia una sanzione compresa tra una e sei giornate per "condotta contraria alla disciplina o all'etica sportiva".