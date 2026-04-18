Due giornalisti feriti e non solo: Uefa apre procedimento disciplinare contro il Bayern Monaco

La notte europea contro il Real Madrid rischia di lasciare strascichi pesanti per il Bayern Monaco. Dopo il rocambolesco 4-3 in Champions League, la UEFA ha infatti avviato un procedimento disciplinare nei confronti del club bavarese per diversi episodi legati al comportamento dei tifosi.

Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, l’organo di governo del calcio europeo contesta varie infrazioni: dal lancio di oggetti alla presenza di messaggi ritenuti inappropriati sugli spalti, fino a una gestione non ottimale della sicurezza durante la gara. Un quadro che si inserisce in un contesto già delicato per il Bayern, già finito sotto osservazione in passato per episodi simili.

Particolare attenzione è rivolta a quanto accaduto nei minuti finali, subito dopo il gol decisivo di Michael Olise al 94’. Nella confusione dei festeggiamenti, alcuni tifosi sono riusciti a invadere l’area riservata ai fotografi a bordo campo, causando momenti di tensione. Due giornalisti, secondo le ricostruzioni, avrebbero riportato lievi ferite.

Non solo: tra gli elementi al vaglio ci sono anche altri incidenti verificatisi nel corso della partita, già segnata da precedenti sanzioni per l’utilizzo di materiale pirotecnico sugli spalti. L’inchiesta è ora nelle mani della UEFA, che dovrà stabilire eventuali responsabilità e sanzioni. Per il Bayern, oltre alla soddisfazione per il passaggio del turno, si apre un nuovo fronte fuori dal campo.