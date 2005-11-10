Pape Gueye e il disastro col PSG: "Non sono riuscito a dormire, ho cercato di capire"

La pesante sconfitta contro il Paris Saint-Germain ha lasciato il segno in casa Villarreal. Il 6-0 incassato all'Estadio de la Ceramica nella quarta giornata della fase campionato di Champions League è stato uno dei momenti più difficili della carriera di Pape Gueye, che ha scelto di analizzare subito gli errori per provare a ripartire: "È stato complicato dormire. Non ho riposato molto, cercavo di capire cosa fosse successo. È la prima volta che prendo sei gol in una partita", ha raccontato il centrocampista senegalese, travolto come tutta la squadra dalla superiorità del PSG.

Il giocatore del Villarreal, però, non si è limitato a subire la delusione. Affiancato da un analista video personale, Gueye ha rivisto la sfida contro i parigini per studiare i dettagli e individuare gli aspetti da migliorare. Dalla partita è emersa soprattutto la qualità dei movimenti offensivi della squadra di Luis Enrique: "I loro centrocampisti non erano gli unici a muoversi continuamente. Era qualcosa di collettivo. In alcuni momenti mi sono trovato Hakimi vicino, oppure Mayulu. Sui movimenti erano davvero bravi", ha spiegato l'ex Marsiglia, impressionato dall'organizzazione del PSG.

Per il Villarreal il momento europeo resta complicato: dopo quattro giornate il bottino è fermo a tre punti. Il prossimo appuntamento sarà in trasferta contro lo Slavia Praga, mentre il PSG, sempre più in alto nella classifica, ospiterà la Roma.