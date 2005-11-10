Il Monaco cerca liquidità: Balogun può partire a gennaio, rinviati alcuni premi ai giocatori

Il Monaco si prepara a un mercato invernale movimentato. Il club del Principato, alle prese con la necessità di riequilibrare i conti, punta soprattutto a una cessione nel reparto offensivo e il nome destinato a lasciare la squadra resta quello di Folarin Balogun.

L’attaccante statunitense, arrivato dall’Arsenal per una cifra importante e sotto contratto fino al 2028, non dovrebbe essere trattenuto anche a gennaio. Dopo un avvio di stagione complicato, Balogun sta ritrovando spazio e fiducia: domenica ha segnato il suo primo gol stagionale nella sconfitta contro il Paris FC, ma il suo futuro resta lontano dal Principato. Già in estate il giocatore era stato vicino al trasferimento all’Everton per circa 45 milioni di euro più bonus, prima che l’affare saltasse; il Monaco spera ora di concretizzare una cessione per alleggerire il bilancio e avere maggiore margine sul mercato.

La situazione economica ha spinto la società a prendere alcune misure: in accordo con i calciatori, alcuni premi legati ai contratti saranno spostati e pagati tra febbraio e marzo 2027. Una scelta comunicata agli organi competenti, UEFA e DNCG, per rispettare i parametri del fair play finanziario e della gestione della massa salariale. Oltre a Balogun, anche Mika Biereth potrebbe salutare il club, mentre il reparto offensivo è stato già rinforzato con l’arrivo di Matthis Abline.