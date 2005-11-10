Stavolta non ci sono ripensamenti: David Ospina ha deciso di dire addio al calcio

David Ospina appende i guanti al chiodo. Il portiere colombiano ha annunciato il ritiro a 38 anni, chiudendo una carriera ricca di esperienze tra Europa e nazionale: "Al calcio dico grazie. Non lo abbandono, ma sono grato. È stato un bellissimo viaggio. Da oggi andrò dove mi porterà il sorriso", ha scritto Ospina in un messaggio pubblicato sui propri canali social.

L'ex portiere tra le altre anche del Napoli ha disputato oltre 600 partite in carriera, diventando una delle figure più rappresentative del calcio colombiano. Con la sua nazionale ha collezionato 131 presenze, record condiviso con James Rodríguez, e ha partecipato a diversi grandi tornei internazionali. Arrivato in Europa con la maglia del Nizza, Ospina ha poi vestito i colori di Arsenal e Napoli, prima delle esperienze successive in patria e in Arabia Saudita. Con gli azzurri è rimasto per quattro stagioni, conquistando anche la Coppa Italia nel 2020 e lasciando un ricordo positivo tra i tifosi.

Dopo quasi due decenni da protagonista, il colombiano saluta il calcio giocato con il ruolo di simbolo della sua generazione e uno dei portieri più importanti nella storia della Colombia.