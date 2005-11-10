Bellingham: "Vittoria fondamentale". Poi racconta il gol di tacco: "È stato puro istinto"

Jude Bellingham, premiato come Player of the Match dalla UEFA dopo il successo del Real Madrid per 3-2 sul campo dell'AEK, ha elogiato la prestazione degli avversari e l'importanza di una vittoria arrivata soltanto nei minuti di recupero: "È stata una partita molto difficile. Loro sono stati pericolosi sia con il pallone che senza, sono una squadra molto forte fisicamente e di grande qualità. Siamo riusciti a rientrare in partita più volte. Quando giochi in trasferta in Europa non è mai semplice, quindi era fondamentale conquistare i tre punti per il nostro cammino", ha dichiarato il centrocampista inglese.

Bellingham ha poi commentato il suo splendido gol di tacco, che aveva firmato il momentaneo 1-1 nel primo tempo: "È stato semplicemente istinto. Il cross di Marc (Cucurella) è stato perfetto, mi sono trovato nella posizione giusta e ho fatto l'unica cosa che mi è venuta naturale in quel momento. È stato davvero un bel gol", ha concluso il numero 5 dei Blancos.