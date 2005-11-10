Spettacolo Barcellona, il Clasico è già un ricordo: i blaugrana travolgono 6-1 l'Alaves
Paolo Lora Lamia
Quale sarà la reazione del Barcellona dopo il ko contro il Real Madrid? La risposta arriva forte e sul campo. Impegnati in casa contro l'Alaves, i blaugrana ci mettono appena un tempo per confezionare la vittoria. Partita in discesa già dopo 8 minuti grazie al gol di Raphinha, che realizza la doppietta personale al 41'. In mezzo il 2-0 di Fermin Lopez e, nel recupero della prima frazione di gioco, il poker firmato Yamal. L'asso spagnolo, nella ripresa, timbra ancora il tabellino, a cui si aggiungono poi anche Gordon e Diaz per il definitivo 6-1. Successo che regala ai catalani la vetta solitaria. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata.
La Liga, il programma dell'11^ giornata
Venerdì 30 ottobre
Villarreal - Espanyol 0-1
Sabato 31 ottobre
Levante - Atletico Madrid 0-2
Rayo Vallecano - Celta Vigo 3-0
Real Betis - Malaga 2-1
Barcellona - Alaves 6-1
Domenica 1 novembre
Getafe - Siviglia ore 14
Racing Santander - Real Madrid ore 16.15
Elche - Valencia ore 18.30
Athletic Club - Real Sociedad ore 21
Lunedì 2 novembre
Deportivo La Coruna - Osasuna ore 21
La classifica
1. Barcellona 30 punti
2. Atletico Madrid 28
3. Real Madrid 24
4. Real Betis 23
5. Real Sociedad 19
6. Siviglia 17
7. Alavés 12
8. Athletic Club 12
9. Celta Vigo 12
10. Villarreal 12
11. Rayo Vallecano 12
12. Espanyol 11
13. Osasuna 11
14. Racing Santander 11
15. Deportivo 11
16. Levante 10
17. Elche 10
18. Getafe 9
19. Valencia 6
20. Malaga 5