Ufficiale Paure confermate: Nuno Espirito Santo è stato esonerato dal Nottingham Forest

La tensione era nell'aria da qualche settimana, sebbene la qualificazione in Europa League acquisita con il Nottingham Forest. Ora per Nuno Espirito Santo è arrivato il momento di fare le valigie e lasciare il club inglese: il comunicato dell'esonero del tecnico portoghese da parte dei Reds è arrivato nel pieno della notte.

Probabilmente decisivo il rapporto deteriorato con il proprietario, Evangelos Marinakis, come palesato dallo stesso ex allenatore del Tottenham che non si sentiva particolarmente al sicuro alla guida della squadra. Al momento sono in corso delle trattative per trovare un sostituto e colmare il vuoto lasciato in panchina. Intanto il Forest è decimo in classifica dopo la sconfitta casalinga per 3-0 contro il West Ham prima della pausa per le nazionali di settembre.

Comunicato ufficiale

"Il Nottingham Forest Football Club conferma che, a seguito delle recenti circostanze, Nuno Espírito Santo è stato sollevato oggi dall’incarico di Allenatore. Il Club ringrazia Nuno per il suo contributo durante un’epoca di grande successo al City Ground, in particolare per il ruolo svolto nella stagione 2024/25, che sarà ricordata con affetto per sempre nella storia del Club. Essendo stato una figura centrale nel nostro successo della scorsa stagione, occuperà sempre un posto speciale nel nostro percorso".