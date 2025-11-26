Marsiglia, che scoperta Vermeeren! Il belga ormai titolare inamovibile per De Zerbi

Uno dei grandi punti interrogativi dell’inizio di stagione del Marsiglia sta diventando una certezza. Quasi invisibile nei primi mesi - appena due ingressi dalla panchina e 17 minuti totali in Ligue 1 fino alla nona giornata - Arthur Vermeeren si è ormai imposto come uno dei nuovi leader della squadra di De Zerbi. Serenità, pulizia tecnica, personalità: nelle sue ultime uscite, l'ex Lipsia ha mostrato tutte le sue qualità e contro il Newcastle ha offerto la conferma definitiva.

Schierato da mediano accanto a Hojbjerg e alla sorpresa Bakola, il ventenne belga ha dominato il centrocampo con una maturità che non appartiene alla sua età. L’OM ha sofferto soprattutto in un avvio di gara disastroso, ma Vermeeren è stato il punto fermo, fondamentale soprattutto nell’equilibrio difensivo. I numeri parlano chiaro: autoritario nei contrasti, enorme nel lavoro di recupero (5 palloni riconquistati), chirurgico nelle trasmissioni (94% di precisione) e quasi mai in difficoltà (solo 5 palloni persi). Ha "soffocato" il trio Guimaraes–Tonali–Willock, tappando i buchi sulla fascia destra e ripiegando ovunque fosse necessario.

Vermeeren ha brillato anche nelle uscite palla al piede e non sorprende che Roberto De Zerbi, al microfono di Canal+, lo abbia citato tra le note più positive della serata: "Sono contento. Non abbiamo giocato in modo eccellente, ma meglio che contro l’Atalanta. I giovani hanno risposto bene… abbiamo buoni giocatori come Aubameyang, Paixão, Vermeeren: dobbiamo giocare puliti".

Una crescita impressionante, quella del centrocampista belga: già amatissimo dai tifosi, ora dovrà dare continuità alle prestazioni. Ma a questi livelli appare scontato che Vermeeren diventi presto un titolare fisso dell’OM e che Longoria eserciti l’opzione d’acquisto fissata a 20 milioni di euro per acquistarlo definitivamente.